Minnesota passa in casa dei campioni in carica e riconquista il 1° posto a Ovest in coabitazione con i Thunder, che battono nettamente Phoenix. Le prestazioni strepitose di Wembanyama e Brunson accendono la sfida tra Spurs e Knicks, vinta dai primi al supplementare. Pesanti vittorie esterne per i Clippers a Orlando e per Dallas contro i Kings, i Lakers invece crollano in casa dei Pacers. Houston batte Utah in volata e ottiene l'11° successo consecutivo. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA