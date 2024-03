Ad Atlanta i Bucks hanno dovuto fare a meno di Damian Lillard, lontano dalla squadra per problemi personali, e così a Giannis Antetokounmpo è toccato fare gli straordinari per portare i suoi alla vittoria 122-113. Per il greco prestazione da 36 punti, 16 rimbalzi e 8 assist, oltre alla schiacciata in contropiede solitario che verso la fine del 3° quarto annichilisce la difesa degli Hawks

