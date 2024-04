Josh Giddey è al suo terzo anno in NBA, gioca negli Oklahoma City Thunder (nella Western Conference) e quindi affronta i New York Knicks (squadra della Eastern Conference) solo due volte all’anno, una in casa e una in trasferta. Vuol dire che in carriera l’australiano, con la partita disputata nella notte, è sceso in campo soltanto tre volte a New York, sul palcoscenico forse più prestigioso per ogni atleta, il Madison Square Garden. Che Giddey sembra gradire parecchio. Ecco com’è andata