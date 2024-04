Dai Jazz sembrava destinato ai Knicks, e invece è finito in Ohio. Ma solo un’apparizione dei Cavs in finale a Est quest’anno sembra poter convincere Donovan Mitchell a promettere amore eterno a Cleveland. Di estensione – ha detto recentemente - “è troppo presto per parlarne” e almeno cinque squadre sono convinte che il futuro di “Spida” sia lontano dall’Ohio. Ecco cosa sono pronte a offrire ai Cavs