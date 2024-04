Crisi Milwaukee, ko per Golden State e Minnesota

Neppure il rientro di Lillard (36 punti) salva i Bucks da un'imbarazzante sconfitta interna contro i Raptors, la terza in fila contro squadre perdenti. P.J. Washington firma la vittoria dei Mavs sugli Warriors, a Ovest cadono anche i Timberwolves tenuti a 87 punti dai Suns e i Rockets (sconfitti in casa da Miami del rientrante Herro), mentre a Est Boston batte di uno Sacramento mentre perdono Orlando e New York.