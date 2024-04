Il calendario del play-in in diretta su Sky Sport

Un conflitto di date al palazzetto dei Philadelphia 76ers costringe la NBA a modificare il calendario del torneo play-in: si comincia con le due gare della Western Conference nella notte tra martedì e mercoledì, dopodiché si passa alla Eastern in quella successiva. Gli spareggi per definire l'ottavo posto si disputeranno invece tra venerdì e sabato: tutte le sei partite saranno in diretta su Sky Sport NBA e in replica con commento in italiano. Scopriamole insieme