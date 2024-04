1/8

LA LETTERA



"Non mi sono mai visto come il ragazzo che avrebbe scritto 'una lettera al basket' per il suo ritiro. Ma riflettendo sulla mia carriera il sentimento che mi porto dietro e la cosa che voglio esprimere è la gratitudine. Sono grato per tutti i momenti, quelli positivi ma anche quelli negativi... Tutte queste esperienze hanno reso i miei 14 anni nella lega indimenticabili. I gioco del basket mi ha dato così tanto nella vita, e non cambierei nulla. Grazie"