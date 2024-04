A poche ore dalla comunicazione dei convocati per i Giochi Olimpici il direttore generale di Team USA - l'ex stella NBA Grant Hill - ha fatto un tour per consegnare personalmente ad ogni giocatore (in alcuni casi si sono presentati altri dirigenti) le divise della nazionale americana per Parigi 2024. L'operazione riscatto voluta da Hill dopo la delusione Mondiale è ufficialmente partita

DREAM TEAM, IL VIDEO PROMOZIONALE PER PARIGI 2024