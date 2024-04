Come in una versione cestistica del film "Il giorno della marmotta", i Chicago Bulls hanno vissuto l'ennesima stagione sostanzialmente uguale a quella precedente, a sua volta quasi identica a quella che era venuta prima ancora. In assenza di progressi o prospettive future, l'unica novità di rillievo è stata l'esplosione di Coby White. Per non rimanere ancorati alla mediocrità più assoluta, però, occorrerà cambiare qualcosa e farlo in fretta

