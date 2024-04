Orlando affrontava Cleveland in gara-3 sotto 0-2 e aveva bisogno di una scossa per ribaltare l'inerzia della serie. E la scossa è arrivata direttamente dalle mani di Paolo Banchero, protagonista assoluto con 31 punti, 14 rimbalzi e 5 assist. Una prestazione che ha fatto entrare l'ala dei Magic in un club esclusivo insieme a LeBron James e ad altre due superstar di ieri e di oggi

