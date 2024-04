L’allenatore più amato e più odiato dai giocatori

Nel giorno dell’annuncio di Mark Daigneault come Allenatore dell’Anno, scopriamo cosa pensano i giocatori dei loro diretti superiori nel sondaggio anonimo di The Athletic. I 133 giocatori interpellati hanno dovuto indicare sia il loro allenatore preferito che quello per il quale non vorrebbero mai giocare: e se nella prima categoria sono in due a contendersi il primo posto, sul meno gradito c’è stato un plebiscito