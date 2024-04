La stagione 2023-24 dei Los Angeles Lakers si è conclusa come quella passata, con un’eliminazione per mano dei Denver Nuggets. Dopo aver vinto l’inaugurale In-Season Tournament e aver finito bene la regular season, è stato quanto successo nei mesi invernali a decretare l’ottavo posto in classifica, portando a una conclusione prematura dell’annata. Ripercorriamo quanto accaduto con uno sguardo al prossimo futuro per quanto riguarda LeBron James, Anthony Davis, la panchina e il mercato