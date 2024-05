I Celtics non si lasciano scappare l'occasione di chiudere la serie e in gara-5 dominano Miami grazie alle prestazioni Jaylen Brown e Derrick White, autori di 25 punti a testa. Agli Heat non basta un Bam Adebayo da 23 punti e 6 assist, i ragazzi di coach Erik Spoelstra salutano i playoff. I Mavs sbancano Los Angeles in gara-5 sulle spalle del solito Luka Doncic (35 punti e 10 assist) e si portano avanti 3-2 nella serie

