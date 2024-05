I 50 punti segnati ai Magic nella notte non sono bastati per vincere gara-6 e chiudere la serie, ma hanno sancito comunque l'ingresso di Donovan Mitchell in un club dove dimorano solo leggende. Quella a Orlando è infatti la 3° prestazione da almeno 50 punti di Mitchell ai playoff, che così ha pareggiato il record di Allen Iverson e ora insegue solo due giganti come Michael Jordan e Wilt Chamberlain

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA