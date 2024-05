Il centro francese di Minnesota ha vinto il premio di difensore dell'anno per la quarta volta in carriera. Dietro di lui, ma staccato nettamente, il connazionale Victor Wembanyama. Ecco la classifica completa dei 13 giocatori che hanno ricevuto almeno un voto, con il primo posto che valeva 5 punti, il secondo 3 e il terzo uno. In coda anche gli altri giocatori capaci di vincere il premio quattro volte