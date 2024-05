Nella sfida d’esordio della serie i Celtics non lasciano scampo a Cleveland, annientata grazie alle prestazioni di Jaylen Brown (32 punti e 6 rimbalzi) e Derrick White (25 punti con 7/12 da tre). Ai Cavs non basta il solito Donovan Mitchell da 33 punti. A Oklahoma City i Thunder travolgono Dallas in gara-1, trascinati da Shai Gilgeous-Alexander (29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist), mentre Luka Doncic chiude a 19 tirando 6/19 dal campo. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA