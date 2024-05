Donovan Mitchell, autore di 29 punti, guida i Cavs alla vittoria sul campo di Boston, frutto di un secondo tempo in cui gli ospiti infliggono alla testa di serie n°1 a Est un perentorio 66-40. Anche l'altra testa di serie n°1, a Ovest, cade in casa e incassa il primo ko di questa postseason: Dallas passa a OKC con 29 punti a testa di Doncic e di P.J. Washington. Mavs e Cavs ora hanno il vantaggio del fattore campo nelle serie, che si spostano in Texas e in Ohio