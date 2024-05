Non è una serie di playoff tra New York e Indiana se non vola qualche colpo di troppo, se non si accendono gli animi, se non si creano un paio di situazioni dove adranalina e testosterone portano al limite le situazioni di gioco. E gli arbitri in gara-5 hanno avuto un bel da fare per placare gli animi, dispensando cinque falli tecnici. Ecco cos'è successo al Madison Square Garden

Cinque falli tecnici, tre per i Knicks, due per i Pacers; Hartenstein che va a muso duro contro Isaiah Jackson per un blocco “robusto” del lungo di Indiana contro DiVincenzo e Burks che raccoglie la penalità per aver messo una mano in faccia a Jackson; poi ancora, DiVincenzo che dopo una schiacciata a rimbalzo offensivo prova in tutti i modi a passare sopra il blocco di Myles Turner e finisce per andare faccia a faccia senza paura con il centro dei Pacers. Non si può dire che sia mancata l’intensità alla quinta gara della serie tra New York e Indiana, già preannunciata da alcune parole scambiate (col sorriso sulle labbra) sempre tra DiVincenzo e T.J. McConnell dopo un fallo in attacco di quest’ultimo. Perché una rivalità è anche questo, finché non si trascende in nulla di peggio. E Knicks vs. Pacers, da sempre, fa salire l’asticella della tensione e dell’energia al massimo.