Sta diventando ormai quasi una tradizione: i campioni in carica si trovano ad affrontare una gara-7 nel loro percorso per difendere il titolo vinto l'anno precedente. È successo nel 2022 a Giannis Antetokounmpo con i Bucks e nel 2023 a Steph Curry con gli Warriors. Ora tocca a Nikola Jokic, che dovrà caricarsi sulle spalle i Nuggets in vista della sfida decisiva di domenica contro Anthony Edwards e i lanciatissimi Timberwolves

