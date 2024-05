L'ultima volta era accaduto nel 2002, quando le stelle delle due squadre erano Kevin Garnett e Dirk Nowitzki. Allora finì con un secco 3-0 in favore di Dallas, ma il confronto tra Anthony Edwards e Luka Doncic che inizia tra poco si prospetta ben più equilibrato. Tra stelle di ieri e di oggi, l'appuntamento con le finali della Western Conference è In diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW questa notte alle 2.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e in replica nella giornata di domani