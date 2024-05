Clippers: nel mirino ci sono due super veterani

Questa stagione si è conclusa con l'amara eliminazione al primo turno dei playoff contro Dallas, e in casa Clippers si sta già programmando in vista della prossima. Nelle intenzioni della dirigenza il possibile riscatto passa dalla conferma del nucleo della squadra, ma dal punto di vista economico tenere tutti non sarà facile. E allora si potrebbe andare alla caccia di due veterani come Chris Paul, grande ex, e Kyle Lowry, in grado di portare esperienza e stipendi contenuti

