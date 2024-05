I nove giornalisti chiamati a votare per il premio di MVP delle finali della Western Conference hanno avuto vita facile: Luka Doncic è stato premiato all’unanimità come miglior giocatore della serie contro i Minnesota Timberwolves, conquistando il primo Magic Johnson Award della carriera. Per lui un primo quarto da sogno da 20 punti battendo tutti gli avversari messi assieme, chiudendo con 36 per pareggiare il suo massimo in questi playoff

Gli era sfuggito due anni fa quando il premio è stato introdotto, ma non gli è sfuggito una seconda volta. A soli 25 anni di età Luka Doncic aggiunge un altro prestigioso riconoscimento al suo già affollatissimo palmares, venendo premiato come MVP delle finali della Western Conference. Un giusto riconoscimento per un giocatore speciale, che anche in gara-5 ha dimostrato tutto il suo valore con un primo quarto sensazionale, realizzando 20 punti con 8/11 al tiro e 4/6 dalla lunga distanza battendo da solo tutti i Minnesota Timberwolves fermi a 19 con 8/26 dal campo, indirizzando subito la partita nelle mani dei Mavs. I nove giornalisti chiamati a votare per il Magic Johnson Award hanno quindi avuto vita facile nell’indicare lo sloveno come MVP: Doncic ha poi chiuso con 36 punti (massimo in questa post-season pareggiato), 10 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi con 14/22 dal campo e 6/10 dall’arco, accompagnato dagli altrettanti 36 di Kyrie Irving per raggiungere le prime NBA Finals della carriera, le terze nella storia della franchigia dopo quelle nel 2006 (perse) e 2011 (vinte) con Dirk Nowitzki in campo.