Gli Heat al primo turno senza Jimmy Butler. I Cavs al secondo senza Jarrett Allen e (in parte) Donovan Mitchell. I Pacers in finale a Est senza Haliburton per metà serie. Un ritornello che i tifosi di Boston hanno sentito spesso: i Celtics sono arrivati in finale NBA (anche) grazie ai tanti infortuni che hanno condizionato i loro avversari. “Mai nessuno si è qualificato alle Finals così facilmente”, l’accusa ripetuta più volte. Ma è vero? Il sito “The Ringer” ha formulato una (doppia) risposta