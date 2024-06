Sono passati ormai più di due anni da quando Lonzo Ball ha giocato la sua ultima partita in NBA nel gennaio del 2022. In quel periodo Victor Wembanyama ad appena 18 anni scaldava la panchina dell’ASVEL anche se di lui si parlava già come di un potenziale fenomeno, e la traiettoria del francese negli ultimi 30 mesi non ha fatto altro che decollare. Un miglioramento di cui si è accorto anche Lonzo, che nel suo podcast What An Experience ha avuto parole di elogio per il Rookie dell’Anno: "Wemby probabilmente è già adesso il miglior difensore della lega e può diventare il miglior difensore di sempre. Arriverà un anno in cui viaggerà a 5 o 6 stoppate di media, sarà incredibile. Potenzialmente può diventare il più grande di tutti i tempi, e ve lo dico già da ora perché ne sono convinto. Ha tutto: è alto almeno 2.25, sa palleggiare, tira, difende. Quando l’ho visto sfidare Giannis mi sono detto: ok. Perché prima quando era in Francia non lo avevo visto, ma poi quando è arrivato qui è stato da impazzire. Quella partita contro Giannis me la sono guardata dall’inizio alla fine: da lì si è guadagnato il mio rispetto". Chissà che prima o poi i due non possano incrociarsi anche in campo o, chissà, diventare anche compagni di squadra se le condizioni del ginocchio di Ball gli permetteranno di tornare a giocare in NBA.