Introduzione

Tra i nomi rimasti sul mercato, quello di Brandon Ingram è probabilmente il più rinomato. Arrivato al suo ultimo anno di contratto con i Pelicans senza riuscire ad accordarsi per un’estensione, i suoi giorni in Louisiana sembrano agli sgoccioli visto che dietro di lui Trey Murphy scalpita per avere minuti. Per questo motivo New Orleans sta provando da tempo a liberarsene anche per ottenere un centro titolare che in questo momento manca alla squadra: Eric Pincus di Bleacher Report ha ipotizzato questo scambio a tre per risolvere vari problemi in giro per la lega