Il Thompson che hanno in più i Mavs è quello che hanno in meno gli Warriors, che per la prima volta dalla stagione 2012-13 si presentano al via senza i loro "Big Three", Curry-Thompson-Green. Un dubbio, legittimo, lo si può avanzare anche su Steph Curry: ha già compiuto 36 anni, e anche se a livello di rendimento non pare esserci neppure una piccola flessione, la finestra temporale per vincere con lui si fa sempre più ristretta. Basteranno gli arrivi di Buddy Hield, Kyle Anderson e DeAnthony Melton per dare nuova linfa a Golden State?