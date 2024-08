Introduzione

Quando in America, solitamente a metà agosto, viene rilasciato il calendario NBA della nuova stagione, quasi contemporaneamente viene comunicato anche il calendario televisivo, che elenca i passaggi in tv nazionale squadra per squadra. Un'indicazione molto utile per capire quali sono le squadre e i campioni che il pubblico vuole vedere di più, quelli col maggior appeal, con il potenziale più alto nello stimolare l'interesse delle persone e, in parte, anche quali saranno (o potrebbero essere) i volti di oggi e di domani della lega. Qui di seguito - squadra per squadra - scopriamo assieme tutti i passaggi in tv nazionale della prossima stagione e quali sono i team che hanno fatto il balzo in avanti più grosso affermandosi come "must-see tv" per il pubblico americano