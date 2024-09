Introduzione

Brandon Ingram ha deciso di non partecipare al minicamp organizzato dai suoi compagni di squadra in California, l’unico a non esserci tolto Daniel Theis impegnato dopo le Olimpiadi. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Pelicans si aspettavano che Ingram partecipasse ma non si è mai presentato, mentre in passato era stato lui stesso a organizzarlo in qualità di leader della squadra. Evidentemente ora non si sente più tale, aprendo alla possibilità di un addio visto che non si registrano passi in avanti sulla sua estensione di contratto. Bleacher Report ha ipotizzato queste quattro destinazioni possibili per lui