Con la partenza di Hartenstein per Oklahoma City, Robinson diventa l'unico vero big nella rotazione di coach Thibodeua (in una conferece dove ci sono i vari Embiid, Adebayo e i lunghi atipici alla Porzingis). Per questo i Knicks sembrano ancora interessati a sondare il mercato per un lungo in più da aggiungere al roster almeno come polizza assicurativa, perché negli anni Robinson è entrato e uscito (troppo) spesso dall'infermeria (solo 31 gare in campo per lui in stagione l'anno scorso, solo 6 nei playoff). Ha fisico, stazza, centimetri e sa fare il vuoto a rimbalzo e intimidire con le stoppate: ma deve essere in campo