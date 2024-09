Al suo secondo anno da capo allenatore ha vinto il titolo NBA, un traguardo irraggiungibile per la stragrande maggioranza dei suoi colleghi. Eppure, Joe Mazzulla è tutt’altro che soddisfatto, anzi, non vede l’ora di rimettere piede in campo per provare a bissare il successo delle ultime Finals contro Dallas. E poi riprovarci anche l’anno successivo e quello ancora dopo, perché ai Celtics, secondo coach Mazzulla, la vittoria è l’unico obiettivo contemplato

Celtics Joe Mazzulla si è fatto conoscere per la sua apparentemente inesauribile voglia di competete, ma al Media Day di Boston il coach dei campioni NBA è sembrato ancora una volta suonare la carica per i suoi. In teoria, dopo la cavalcata che ha riportato in città il titolo che mancava dal 2008, trovare le giuste motivazioni per ripetersi non è facile. La teoria, però, non si addice molto all’approccio di Mazzulla, che ha subito chiarito: “Ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione ha messo alla prova le nostre motivazioni interne, e sono quelle che hanno una resistenza maggiore, mentre quelle che arrivano dall’esterno sono destinate a durare poco”. Secondo il loro allenatore, insomma, la sfida per i Celtics è prima di tutto con sé stessi.