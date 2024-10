In questa categoria statistica il giocatore che più volte ha chiuso in testa la graduatoria annuale è ancora in attività, visto che Chris Paul per ben 6 volte in carriera ha guidato la lega per recuperi. Nessun altro giocatore in attività lo ha fatto per più di una stagione, ma siccome è difficile che il neo-Spurs possa aggiungere un altro titolo alla sua meravigliosa carriera, occorre guardare altrove per trovare i favoriti per il 2024-25