All'inizio della sua carriera Ellis non è stato considerato neppure buono abbastanza per un'università di Division I NCAA (ha fatto due anni in un junior college); poi nessuno lo ha scelto al Draft. Oggi in NBA non solo ci gioca, ma le sue doti di gran difensore rischiano di proiettarlo in quintetto base per i Sacramento Kings, se Monk verrà confermato come sesto uomo dalla panchina, anche in attesa del ritorno alla piena forma di Kevin Huerter. Perché Fox, DeRozan e Sabonis sanno tutti metter punti a tabellone, ma coach Brown ha bisogno di qualcuno che fermi gli avversari dal fare lo stesso