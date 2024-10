Che i Celtics campioni in carica siano i favoriti d’obbligo in vista della stagione che sta per iniziare è fuori dubbio, così come Dallas è data ancora da molti come probabile finalista in arrivo dall’Ovest. Per il resto, però, la corsa verso il titolo NBA 2025 sembra più che mai aperta, e a deciderla potrebbero non essere solo le stelle delle squadre che puntano ad alzare il Larry O’Brien Trophy, bensì i “secondi violini” o addirittura i “gregari” pronti a fare la differenza