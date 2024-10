Opening Night NBA, il fascino della prima notte

I Pistons apriranno in casa contro la rivalissima Indiana come nel 2003-04, anno dell’ultimo titolo di Detroit. Erano i primi Bad Boys II di coach Brown, del suo basket “in the Right Way” e del “Goin’ to work” di un roster duro e operaio. La storia inizia in quel debutto contro i Pacers di coach Carlisle e le squadre si ritroveranno poi in finale di Conference. Sei mesi dopo scoppierà in diretta tv nazionale l’indegna “Malice at the Palace”. E la NBA non sarà più la stessa…