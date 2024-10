Introduzione

I Lakers vincono anche il big match contro i Suns, rimontando da -22 nel primo tempo per conquistare i secondo successo in fila. In vetta alla Western Conference ci sono anche gli Warriors, che passano senza problemi sul campo di Utah, e i Pelicans che vincono a Portland con un canestro di Brandon Ingram a 4.3 secondi dalla fine. Cadono a sorpresa i Bucks in casa contro i Bulls complici i 35 punti di Coby White, secondo ko anche per i Sixers a Toronto. Trae Young con 38 punti vince il duello con LaMelo Ball (34) nel successo di Atlanta su Charlotte. Non sbaglia New York contro Indiana (zero punti per Haliburton), Orlando vince grazie ai fratelli Wagner, Cleveland fa due su due superando Detroit (5 punti per Simone Fontecchio), primo successo per Houston. Di seguito tutti i risultati della notte e gli highlights

