La sfida tra Nets e Bucks rimane in bilico per tre quarti, ma sono i padroni di casa a cambiare marcia in un quarto periodo da 32-24 in cui toccano anche il +22, spazzando via Milwaukee e regalando a coach Jordi Fernandez la prima vittoria della sua carriera. I 22 punti con 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 21 di Damian Lillard non bastano agli ospiti, complice una difesa che non ha assolutamente idea di come fermare le guardie avversarie, con Dennis Schröder e Cam Thomas che hanno potuto fare quello che hanno voluto per tutto il match

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA