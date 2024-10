I Kings cancellano lo zero dalla casella delle vittorie al termine di un match in cui non vanno mai sotto nel punteggio, toccando il massimo vantaggio sul +26 nel quarto periodo. De’Aaron Fox segna 24 punti e DeMar DeRozan ne aggiunge 23, con Kevin Huerter a quota 18 e Domantas Sabonis in doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi con 7 assist per i compagni. Ai Blazers non servono i 20+11 di Deandre Ayton e i 18 dalla panchina di Scoot Henderson, in una partita in cui non sono mai stati competitivi