Non c’è scampo per i Pistons, perché i Knicks si presentano a Detroit con l’intenzione di mettere da subito le mani sulla partita e lo fanno con un 1° quarto a dir poco dominato e chiuso con un parziale di 39-13. Da lì in poi la gara assume la forma di un lungo allenamento per New York, che controlla punteggio e ritmo di gioco e manda sei uomini in doppia cifra, con Karl-Anthony Towns in doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi in soli 27 minuti giocati. Ai padroni di casa servono a poco i 22 punti, 6 assist e 6 rimbalzi di Cade Cunningham

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA