Introduzione

A Milwaukee non bastano le grandi prove individuali di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard per evitare la 5° sconfitta consecutiva per mano di Cleveland, che rimane imbattuta in stagione. Anche i Thunder rimangono imbattuti dopo il successo sul campo dei Clippers, vittorie esterne anche per Golden State a Houston e per i Grizzlies, che travolgono una Philadelphia sempre più in crisi. Boston passa a Charlotte per la seconda volta nel giro di ventiquattr’ore e San Antonio batte Minnesota. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

