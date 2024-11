L’ultima delle cinque sconfitte consecutive, arrivata nella notte per mano di Cleveland, è forse il simbolo più evidente di una squadra in profonda crisi. Ai Bucks non sono bastate le prestazioni super della due stelle Antetokounmpo e Damian Lillard, autori rispettivamente di 34 e 41 punti, per battere i Cavs tra le mura amiche del Fiserv Forum. Ora, in vista della trasferta che li porterà proprio a Cleveland e di una settimana che li vedrà affrontare alte due corazzate della Eastern Conference come New York e Boston, i Bucks rischiano di piombare in un buco da cui sarà difficilissimo risalire. E a pagare potrebbe essere proprio Rivers, fin qui dimostratosi incapace di fornire un’identità alla squadra. A Milwaukee, quindi, potrebbe essere già in corsa il casting per il nuovo allenatore