Per lungo tempo forse lo stesso Carter non pensava che questo momento sarebbe mai arrivato, visto che per anni è stato fischiato dal suo ex pubblico. I tifosi infatti non gli avevano perdonato il modo in cui aveva lasciato la franchigia, di fatto spingendo per essere ceduto e impegnandosi pochissimo sul parquet per forzare la sua uscita. Dieci anni fa però, il 19 novembre 2014, in occasione di un suo ritorno a Toronto con la maglia dei Memphis Grizzlies la franchigia gli ha tributato un video con le sue migliori immagini in maglia Raptors durante un timeout, e dopo qualche fischio il pubblico dei Raptors lo ha omaggiato con un’ovazione e una standing ovation, portandolo alle lacrime. "Quel giorno non me lo dimenticherò mai" ha detto Carter ieri sera, commuovendosi ancora una volta.