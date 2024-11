Ovviamente Chris non ha opposto resistenza né è stato cacciato dagli stewart come se fosse uno spettatore aggressivo o ubriaco: gli è stato detto di presentarsi in uno dei punti del customer service dell’arena dove a lui e al suo amico sono stati proposti altri due posti ma non al The Wall!, dove avrebbe potuto indossare la sua maglia di Durant senza nessun problema. L’Intuit Dome infatti aveva dei posti vuoti (come accade in tutte le arene NBA in caso di poltroncine rotte o qualsiasi altra necessità) per casi come quelli di Chris, il quale però per motivi suoi ha deciso di non accettare né il cambio di posto (che a detta degli addetti avrebbe rappresentato un upgrade) né di tornare nel The Wall! ma senza indossare la divisa di KD, tenendo la sua maglia nera oppure una dei Clippers che la squadra gli aveva consegnato. In tutta tranquillità, ha deciso di lasciare l’arena mentre il suo amico è tornato al The Wall!