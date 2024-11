La maratona di New York costringe i Pistons a un piccolo cambio di programma, presentandosi al Barclays Center direttamente in metropolitana, ma in fin dei conti va bene così. Simone Fontecchio e compagni infatti vincono la seconda partita di questo loro inizio di stagione, lasciando l’ultimo posto nella Eastern Conference ai Milwaukee Bucks. Ci riescono al termine di una partita certamente non indimenticabile ma comunque ben giocata dalla squadra di coach JB Bickerstaff, che si gode un quintetto tutto in doppia cifra a cui si aggiungono i 18 e 4 triple di Malik Beasley uscendo dalla panchina. Sono solamente due i giocatori in doppia cifra per Brooklyn: Cameron Johnson parte fortissimo con 20 punti nel primo tempo ma solo 6 nella ripresa, mentre Cam Thomas non entra mai davvero in ritmo avendo bisogno di 17 tiri per segnare 17 punti

