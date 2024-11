Prima che firmasse l’estensione triennale dell’ottobre 2023, i Knicks erano in cima alla lista di possibili destinazioni per Antetokounmpo in caso di partenza da Milwaukee. Nel frattempo, però, a New York hanno utilizzato il tesoretto di scelte e di contratti accumulati nelle stagioni precedenti per arrivare prima a Mikal Bridges e poi a Karl-Anthony Towns. Secondo fonti vicine alla squadra, tra cui l’insider Marc Stein, l’interesse dei Knicks nei confronti del greco non sarebbe affatto scemato e, anzi, a New York sarebbero pronti a sacrificare proprio l’ultimo acquisto nel caso in cui Giannis dovesse davvero finire sul mercato