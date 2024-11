Nessuno a inizio stagione avrebbe mai potuto pensare che la sfida tra Bucks e Jazz sarebbe stata quella due delle peggiori squadre della lega record alla mano, ma se non altro i Bucks fanno il loro dovere e interrompono una striscia di sei sconfitte in fila. A fare la differenza è un parziale di 17-1 sul finale di un terzo quarto che i Bucks hanno vinto 31-16, veleggiando poi fino alla vittoria con un dominio pressoché totale in campo: 46-26 nei punti in area, 39-7 in quelli in contropiede e 26-17 in quelli dalle palle perse avversarie, con i Jazz che non vanno oltre i 18 punti di Jordan Clarkson, smarrendo il tiro da tre nella ripresa (14/26 nel primo tempo, solo 3/15 nel secondo)