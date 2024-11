Jaren Jackson Jr. approfitta della non irresistibile consistenza difensiva di Washington per piazzare una prova da 39 punti e 6 rimbalzi, rendendosi così protagonista di una partita in cui il risultato non appare mai in discussione. Memphis trova anche la prima tripla doppia in carriera di uno Scottie Pippen Jr. (11 punti, 11 assist e 10 rimbalzi) sempre più continuo e partito in quintetto al posto dell’infortunato Ja Morant. Ci sono molte assenze da entrambe le parti, e nella seconda parte di gara c’è ampio spazio per le teoriche seconde linee, con il rookie Kyshawn George (17 punti e 6 rimbalzi in uscita dalla panchina) a regalare qualche raggio di luce agli Wizards