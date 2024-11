Dopo la partita come sempre LeBron James ha rimarcato come non dia per scontato quello che è ancora in grado di fare: "L’uomo lassù mi ha donato sin dall’inizio un’abilità fuori da questo mondo e io l’ho sfruttata al massimo" ha detto in spogliatoio. "Non ho alcuna intenzione di mancare di rispetto a ciò che mi è stato dato. Vediamo fino a quando riesco a farcela, ma non rimarrò in campo fino a rendermi ridicolo, questo è sicuro. Non sarò uno dei tanti"