Come era già avvenuto lo scorso anno, le squadre sono state sorteggiate casualmente in base ai record della regular season precedente, dividendo le 15 franchigie di ciascuna conference in cinque fasce diverse (dalla prima alla terza classificata, dalla quarta alla sesta, e così via di tre in tre) e sorteggiando poi una squadra da ciascuna fascia per avere gruppi più equilibrati possibili. Ogni squadra giocherà contro ciascuna delle proprie avversarie per un totale di quattro partite, due in casa e due in trasferta. Ecco i nuovi gruppi per la Emirates NBA Cup 2024