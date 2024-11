Introduzione

Nella sfida più attesa della notte di partite valide per la NBA Cup, è Steph Curry a trascinare Golden State alla vittoria in volata su Dallas e sul grande ex Klay Thompson. Un po’ a sorpresa, i Celtics cadono in casa contro una Atlanta priva dei Trae Young, mentre ai Sixers non basta l’esordio stagionale di Joel Embiid per evitare la sconfitta casalinga contro New York. Un errore clamoroso di Erik Spoelstra costa la vittoria a Miami sul campo di Detroit (10 punti per Simone Fontecchio), mentre Orlando, Milwaukee e Phoenix ottengono successi netti su Charlotte, Toronto e Utah

