Quello che non è chiaro è il percorso di sviluppo tecnico pensato per James, che avrebbe certamente bisogno di “farsi le ossa” lontano dai riflettori delle partite della NBA e migliorare il suo bagaglio di esperienze. Proprio sotto questo aspetto Brian Windhorst di ESPN è stato piuttosto duro parlando nel suo podcast: “So che sta ricevendo un trattamento speciale e di nepotismo. E onestamente va bene, non mi interessa. Ma non mi piace perché non fa il bene di Bronny, non fa il bene dei South Bay Lakers e non penso neanche che faccia il bene di LeBron. Sarebbe molto meglio se Bronny si sviluppasse come giocatore giocando in G League anche in trasferta”.